Трамп напомнил журналисту из Японии о Перл-Харборе как примере «сюрприза»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил о нападении на Перл-Харбор, отвечая на вопрос японского журналиста о начале военной операции в Иране.

Корреспондент спросил, почему Штаты не проинформировали союзников накануне нападения на Тегеран.

— Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе? — заявил американский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляцию ведет Белый дом на Youtube.

Япония атаковала Тихоокеанский флот Соединенных Штатов в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов погибли 2403 человека, 1178 были ранены. США лишились четырех линкоров, трех крейсеров, трех эсминцев и около 200 самолетов. Трагедия стала одной из самых крупных в американской военной истории, а тогдашний президент США Франклин Рузвельт назвал произошедшее «символом позора» и объявил войну Японии.

17 марта Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не нуждаются в помощи со стороны стран НАТО, а также Австралии, Японии и Южной Кореи в связи с их отказом помочь в разблокировке Ормузского пролива.

