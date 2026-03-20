Народный календарь. Как избежать ночных кошмаров в День Василисы, 23 марта

23 марта в православном календаре День мучеников Коринфа, или День Василисы. В III веке в Коринф прибыл военачальник Иасон, на которого возложили миссию по истреблению христиан. Он стал вынуждать их отречься от веры, но они этого не сделали, за что были казнены.
В народе считали, что с этой даты начинались мартовские грозы. Зима с этой даты отступала, а природа начинала пробуждаться ото сна.
Люди молились Василисе Коринфской, чтобы вода не подтопила дома и другие постройки. В народе верили, что если в жилище проникала влага, то это значит, что человек в минувшем году грешил. Традиционно в этот день рыли каналы, чтобы отвести воду от дома.
Согласно поверью, 23 марта нельзя менять постельное белье. Человеку, который это сделает, будут сниться кошмары.
Приметы погоды.
Холодный ветер подул — зима продержится еще долго.
Внешние воды в реку потекли — к хорошему улову плотвы.
Журавли уже прилетели — весной будет тепло.
Именины отмечают: Галина, Денис, Дмитрий, Иван, Марк, Виктор, Георгий, Михаил, Ника, Павел, Федор, Анастасия, Василиса, Леонид.