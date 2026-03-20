Народный календарь. Как избежать ночных кошмаров в День Василисы, 23 марта

Люди молились Василисе Коринфской, чтобы вода не подтопила дома и другие постройки. В народе верили, что если в жилище проникала влага, то это значит, что человек в минувшем году грешил. Традиционно в этот день рыли каналы, чтобы отвести воду от дома.