Каллас на саммите ЕС сравнила войну в Иране с любовной историей

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт в Иране похож на историю любви, пишет Politico.
«Начать войну — это как с любовной историей. В неё легко втянуться, но трудно выбраться», — цитирует издание её высказывание.
Это сравнение Каллас озвучила на саммите ЕС. По словам источников, таким образом она объяснила нежелание европейских стран «включаться в военную кампанию» Соединённых Штатов, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.
Каллас напомнила, что у стран ЕС нет планов расширять на Ормузский пролив мандат военно-морской миссии в Красном море.
Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.