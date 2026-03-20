Каллас на саммите ЕС сравнила войну в Иране с любовной историей

Кая Каллас заявила, что конфликт в Иране похож на историю любви, она объяснила нежелание европейских стран «включаться в кампанию» США.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт в Иране похож на историю любви, пишет Politico.

По словам Каллас, в такую любовную историю «легко втянуться, но трудно найти выход».

«Начать войну — это как с любовной историей. В неё легко втянуться, но трудно выбраться», — цитирует издание её высказывание.

Это сравнение Каллас озвучила на саммите ЕС. По словам источников, таким образом она объяснила нежелание европейских стран «включаться в военную кампанию» Соединённых Штатов, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.

Каллас напомнила, что у стран ЕС нет планов расширять на Ормузский пролив мандат военно-морской миссии в Красном море.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
