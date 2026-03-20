Язык, бес, Кощей: Петр Мамонов вернулся на свой «Остров»

Сразу две новых сказки будут бороться за зрительское внимание в прокате. «Домовенок Кузя — 2» представляет подружку главного героя Тихоню и Ивана Охлобыстина в роли Кощея, а в «Докторе Гафе» Сергей Гармаш разговаривает с животными на их языке. Рекап сериала «Человек-бензопила» рассказывает историю истребителя демонов Дэндзи. Джоди Фостер и Даниэль Отой общаются на французском в «Частной жизни». Соня Райзман пытается разбудить свое поколение в драме «Картины дружеских связей». А «Остров» Павла Лунгина выходит в повторный прокат к двадцатилетию картины. «Известия» рассказывают, на что стоит купить билет в этот уикенд.
«Домовенок Кузя — 2», 6+
Режиссер: Виктор Лакисов. В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин.
По итогам четверга лидирует сказка «Домовенок Кузя — 2». Ничего удивительного здесь нет. Героя хорошо знают зрители всех поколений, первая часть заработала миллиард, а тут еще новый козырь — Кощей, которого играет Иван Охлобыстин. Кроме того, у Кузи появляется подружка Тихоня, ее озвучивает Полина Гагарина. Сейчас эта сказка в топе российской кассы и скорее всего финиширует на первом месте за уикенд. А в соцсетях подозрительно интенсивно мелькают ролики, демонстрирующие актерское мастерство Сергея Бурунова, озвучившего Кузю. Всё к тому, что семейная аудитория проголосует за этот релиз, тем более что у многих школьников сейчас каникулы.
«Частная жизнь», 18+
Режиссер: Ребекка Злотовски. В ролях: Джоди Фостер, Даниель Отой, Виржини Эфира, Матьё Амальрик, Венсан Лакост, Фредерик Уайзман.
Тандем двух секс‑символов недавнего прошлого в ролях бывших супругов — весомый повод посмотреть этот детектив. Но главное — найти версию с оригинальным звуком: здесь Джоди Фостер говорит по‑французски. Это ее первая крупная роль целиком на иностранном языке — и актриса владеет им настолько безупречно, что, по слухам, сама дублирует свои роли для французского проката англоязычных фильмов.
Фостер и Отой шагают по улицам, распутывают убийство, а мы просто любуемся: ловим каждый жест, слушаем разговоры, разглядываем знакомые лица, которые помним еще с детства. Рядом — Матье Амальрик, большая звезда французского кино, но у нас его знают чуть меньше, да и секс‑символом он никогда не был.
Фильм «Частная жизнь» показали на прошлом Каннском фестивале вне конкурса — и особого шума он не наделал. Зато все пытались прорваться к Джоди Фостер. Сейчас у нее новый виток карьеры: за «Настоящий детектив» актриса получила «Золотой глобус» и «Эмми». И это лишний раз доказало, что она — гораздо больше, чем просто «малышка Старлинг» из истории про Ганнибала Лектера.
«Картины дружеских связей», 18+
Режиссер: Соня Райзман. В ролях: Евгений Цыганов, Александр Паль, Мария Карпова, Соня Райзман, Руслан Братов, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Искандер Шайхутдинов.
Полнометражный режиссерский дебют актрисы Сони Райзман — без преувеличения событие для российского авторского кино. Фильм размышляет о поколении тридцатилетних: тех, кто будто уснул и никак не может проснуться (читайте об этом в рецензии «Известий»). Картина впечатляет не только содержанием, но и формой. Черно‑белое изображение придает истории особую эстетику, а документальная манера съемки стирает грань между игрой и реальностью. Кажется, актеры не исполняют роли, а просто рассказывают нам о себе — искренне и без притворства.
Сюжет фильма охватывает одни сутки из жизни выпускников актерской мастерской. Их пути давно разошлись: кто‑то стал суперзвездой, кто‑то пишет сценарии и сталкивается с трудностями индустрии — спорами с продюсерами и унизительными кастингами, а один из героев и вовсе вынужден работать курьером: заработка в массовке не хватает на жизнь. В этот день бывшие однокурсники собираются, чтобы проводить своего друга Сашу в дальнее путешествие. Встреча превращается в вечер воспоминаний: они пьют, беседуют, сверяют жизненные ориентиры — и получают важный урок от своего бывшего мастера, роль которого элегантно и харизматично исполнил Евгений Цыганов.
«Человек-бензопила. Фильм 2», 18+
Режиссер: Тацуя Ёсихара. В ролях: Кикуносукэ Тоя, Томори Кусуноки, Сёго Саката, Аюму Мурасэ, Аи Файруз.
Успех этой франшизы поразительный. «Человек-бензопила: История Резе» в прошлом году собрал почти $70 млн на родине, в Японии, но потом еще заработал более $40 млн в Северной Америке, что для азиатской анимации редкость. Причем это нельзя сравнивать с кассой шедевров Хаяо Миядзаки и Макото Синкая, потому что это довольно жестокий фильм для взрослого зрителя с крепкими нервами.
Но в данном случае, и тут важно не путать, перед нами не продолжение «Истории Резе», а приквел. Потому что это вторая часть полнометражной компиляции мультсериала, «рекап», куда добавлены новые сцены. То есть для зрителей аниме там не так много нового, чтобы платить за билет в кино. С другой стороны, интересно увидеть на большом экране, как Дэндзи и его мистический помощник Почита служат в спецназе по охоте на демонов. Это всё равно очень зрелищный и при этом ироничный экшен, пусть и не оригинальный, но как тут лишишь себя удовольствия?
«Остров», 18+
Режиссер: Павел Лунгин. В ролях: Пётр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Нина Усатова, Яна Есипович, Ольга Демидова, Тимофей Трибунцев.
Возможно, «Остров» не возглавляет личный рейтинг лучших фильмов Павла Лунгина, но именно эта картина нашла самый глубокий отклик у зрителей — она попала в какие‑то потаенные уголки нашего коллективного сознания. Интересно вспомнить, что перед выходом в прокат в 2006 году продюсер Сергей Шумаков лично показывал картину владельцам кинотеатров и просил поддержать ее: тогда не было уверенности, что публика примет эту историю.
В кинотеатрах картина прошла почти незамеченной, но после показа по телевидению мгновенно завоевала любовь аудитории: сначала стала суперхитом, затем — классикой, одним из знаковых произведений XXI века. А Пётр Мамонов для миллионов зрителей так и остался прежде всего «актером из “Острова”.
Спустя 20 лет после выхода фильм звучит еще острее, а поставленные им вопросы обретают особую актуальность. Если ты совершил чудовищное преступление, можешь ли ты его искупить? Что для этого нужно сделать? Как покаяться? Особенно если как бы и не перед кем оправдываться.
В картине два начала: Человек в образе пожилого юродивого монаха и Монастырь — система, которая настолько защищена и безупречна, что нельзя не подчиниться. Старец Анатолий выбирает собственный путь — и это не гордыня, а единственная возможность оставаться подлинно живым. Этот фильм смотреть непросто, но совершенно необходимо — хорошо, что он обрел второе дыхание благодаря перевыпуску.