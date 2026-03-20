Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.
«Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан», — говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.