Путин заявил о созидательной роли мусульманских организаций

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-Байрам отметил, что мусульманские организации России вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив», — говорится в поздравлении.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.