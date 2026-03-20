Al Hadath: В иранской провинции Бушер атаковали ракетную базу с воздуха

На юге Ирана, в провинции Бушер, воздушному удару подверглась ракетная база в городе Боразджан. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Согласно имеющейся информации, в результате воздушной атаки на объект в провинции Бушер зафиксировано четыре взрыва. Данные о жертвах и масштабах ущерба пока не поступали.
На днях Иран заявил об ударах по Министерству национальной безопасности Израиля. По словам Тегерана, атака на израильское ведомства была ответом на действия врагов.
В свою очередь на севере Израиля подверглись атаке электростанция и нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа. После удара возник пожар.
Напомним, что министерство иностранных дел России призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, а также к защите мирного населения и гражданской инфраструктуры в регионе.