Al Hadath: В иранской провинции Бушер атаковали ракетную базу с воздуха

В провинции Бушер на юге Ирана подверглась ракетному удару ракетная база.

Источник: Комсомольская правда

На юге Ирана, в провинции Бушер, воздушному удару подверглась ракетная база в городе Боразджан. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно имеющейся информации, в результате воздушной атаки на объект в провинции Бушер зафиксировано четыре взрыва. Данные о жертвах и масштабах ущерба пока не поступали.

На днях Иран заявил об ударах по Министерству национальной безопасности Израиля. По словам Тегерана, атака на израильское ведомства была ответом на действия врагов.

В свою очередь на севере Израиля подверглись атаке электростанция и нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа. После удара возник пожар.

Напомним, что министерство иностранных дел России призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, а также к защите мирного населения и гражданской инфраструктуры в регионе.

