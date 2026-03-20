Календарь на 20 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день счастья в 2012 году. Он напоминает о том, что счастье — фундаментальная цель человеческой жизни и важный показатель прогресса общества. В этот день по всему миру организуют акции и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку социальных программ, а также поощрение позитивного мышления. Кроме того, 20 марта публикуется Всемирный доклад, где оценивается индекс счастья во всех странах мира.