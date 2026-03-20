Эльфы и вампиры: чем удивит зрителей продолжение «Границы миров»

23 марта на СТС в 19:00 начнется показ продолжения «Границы миров» — так называется фантастическая комедия. Режиссером второго сезона стал Алексей Зотов, к команде присоединились актрисы Ольга Кабо и Анна Глаубэ.
Любопытно, а думала ли когда-нибудь прекрасная Ольга Кабо, что ей предстоит играть в сериале, герои которого сталкиваются с древними вампирами, японской лисой-оборотнем, суккубом, болотницей, рыцарем, безголовой нечистью, банным духом, домовым, великаном, эльфом и другими существами из Темного мира? Кажется, еще недавно одно перечисление подобных тварей и чудищ было бы проблемой — пойди запомни такое. Но нет, в кино поворот в сторону всякого рода нечисти ныне не просто приветствуется, это устойчивый тренд.
— В этом сезоне больше экшена и динамики, — рассказывает Николай Добрынин, сыгравший главу секретной службы Никитича. — Помню два плодотворных дня с участием рыцаря, от которого скрываются наши с Ольгой Кабо герои. Вот это было здорово, набегался я в свое удовольствие.
Во втором сезоне сериала Ольга Кабо играет супругу Никитича. Оказывается, его участие все и предопределило.
— Я согласилась сразу, как только узнала, что Николай играет мужа моей героини. Для меня очень важно, чтобы партнер был профессиональным, талантливым и настоящим, как Коля, — рассказывала актриса, презентуя проект. — Думаю, сказочность должна присутствовать в каждой истории, а «Граница миров» — это еще и добрая история. Хочется жить с позитивом и смотреть такое же кино.
Неожиданным поворотом для зрителей, «подсевших» на сказочные приключения, будет сюжет с перевоплощением Людмилы Николаевны, которая получает… новое тело.
— Это задача непростая, мне очень важно было сохранить образ, созданный Аней Снаткиной. Конечно, мы с ней совсем не похожи, но кажется, что мне удалось уловить ее внутренний стержень, стать и характер, — говорит Анна Глаубэ. — Внешне я тоже изменилась, ведь моя героиня — голубоглазая блондинка с яркими формами. К парику и линзам привыкла быстро, а пушап добавлял неудобств, но и комплиментов тоже.
Съемки проекта проходили в бизнес-центре, где был воссоздан новый офис «Границы миров», в кинопарке «Москино» и Подмосковье. Ну, а два памятника архитектуры получили особую роль в проекте: всеми любимое «Царицыно» стало вампирской резиденцией, а ротонда усадьбы Братцево — порталом Темного мира. Мода на контент соблюдена: тут вам и погони в Темнолесье, и коронация у вампиров, и какие-то ритуалы на ведьминой горе, а параллельно разгадка рун… Словом, сериал создан с применением всех наимоднейших лекал. Посмотрим помолясь.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Константин Маньковский, продюсер проекта:
— На съемках «Границы миров» искали наиболее кинематографичные локации и порой заглядывали в совершенно непроходимые места, которые не находят даже приложения для поиска такси. Снимали мы и в лесах, и на болоте, и в каких-то заброшенных усадьбах. На мой взгляд, данная история стала еще более зрелищной и драматургически интересной. Да и как может быть иначе, когда у сотрудников «Границы» появилось больше проблем и финальная угроза, когда нужно спасти мир…