Путин поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил последователей ислама, которые сейчас плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость России, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«И конечно, особые слова признательности — последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», — говорится в сообщении.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.