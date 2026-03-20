«Белый список» Минцифры: при перебоях с мобильным интернетом будут работать более 120 сервисов

Более 120 сервисов включены в «белый список» Минцифры России. Они доступны пользователям при ограничении мобильного интернета в стране.
В «белый список» входят соцсети, интернет-магазины, госсайты, банки, СМИ, стриминговые платформы. При ограничениях будут работать приложения операторов связи и сервисы для бронирования билетов и путешествий.
В «белом списке» оказались такие приложения для общения, как «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекса», почтовые сервисы Mail и национальный мессенджер Мах.
Среди видеохостингов — «VK Видео» и Rutube. Можно будет пользоваться официальным сайтом платежной системы «Мир» и онлайн-банками ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ.
Для пользователей будут доступны службы доставки, такие как «Почта России», «Купер» и «Самокат». Навигатор «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter и сайт с прогнозом погоды Gismeteo также будут работать.
Ранее KP.RU сообщал, что жители Москвы начали получать СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Они могут быть введены в целях обеспечения безопасности.