Российские мусульмане с уважением относятся к традициям, заявил Путин

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-Байрам отметил, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — говорится в поздравлении.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.