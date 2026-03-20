Российские мусульмане с уважением относятся к традициям, заявил Путин

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-Байрам отметил, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — говорится в поздравлении.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.