Welt: Командир курдов предупредил о восстановлении ИГ* на фоне атак на Иран

«Исламское государство»* (ИГИЛ*) может восстановиться на фоне войны Соединенных Штатов с Ираном. Об этом в четверг, 19 марта, заявил командир курдского ополчения «Пешмерга» Расул Омар Латиф.
По его словам, ИГИЛ* использует войну в Иране и ее последствия для соседнего Ирака, чтобы перегруппироваться и подготовиться к будущим нападениям.
— Организация находится на этапе восстановления, — отметил он в интервью телеканалу Welt.
Боевики внимательно следят за развитием событий и готовятся к возможности для повторной атаки. Такие возможности появляются, когда страна испытывает давление — например, в результате войны, экономического кризиса или распада государства, добавил Латиф.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к курдам и выдвинул им ультиматум в рамках обострившегося конфликта с Ираном. Об этом 5 марта сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на утверждения неназванного курдского чиновника. Глава Белого дома созвонился с лидером Патриотического союза Курдистана Бафелем Талабани и главой Демократической партии Курдистана Масудом Барзани еще 1 марта.
*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная на территории России.