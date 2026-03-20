Квартиры на миллионы долларов: у Агутина нашлось дорогостоящее жилье за границей

У Агутина нашли недвижимость в США на сумму около 10 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

У народного артиста России Леонида Агутина имеется недвижимость в Соединенных Штатах стоимостью примерно $10 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что артист владеет квартирой площадью около 300 кв. м. в престижном жилом комплексе на побережье Атлантического океана. Стоимость недвижимости составляет не менее $2,3 млн. Квартира оборудована просторной террасой с панорамным видом на океан, отделана мрамором и дорогими деревянными полами.

Уточняется, что Агутин обладает и другими объектами недвижимости в США. Например, по информации «Звездача», артист стал собственником уютной квартиры площадью 170 кв. м. в курортном городке Санни-Айлс-Бич, которая приносит доход в размере $7 тыс. ежемесячной аренды.

Кроме этого, в числе активов артиста находится большой двухэтажный коттедж в Помпано-Бич площадью 320 кв. м., чья цена приближается к $3,6 млн. Также Агутин приобрел апартаменты в престижном небоскребе Трамп-тауэр за $1,5 млн.

Закрывает список загородный таунхаус неподалеку от города Майами, купленный музыкантом за $479 тыс.

Ранее KP.RU писал, что певец Филипп Киркоров начал продавать квартиру в Филипповском переулке Москвы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше