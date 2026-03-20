Квартиры на миллионы долларов: у Агутина нашлось дорогостоящее жилье за границей

У народного артиста России Леонида Агутина имеется недвижимость в Соединенных Штатах стоимостью примерно $10 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сообщается, что артист владеет квартирой площадью около 300 кв. м. в престижном жилом комплексе на побережье Атлантического океана. Стоимость недвижимости составляет не менее $2,3 млн. Квартира оборудована просторной террасой с панорамным видом на океан, отделана мрамором и дорогими деревянными полами.
Уточняется, что Агутин обладает и другими объектами недвижимости в США. Например, по информации «Звездача», артист стал собственником уютной квартиры площадью 170 кв. м. в курортном городке Санни-Айлс-Бич, которая приносит доход в размере $7 тыс. ежемесячной аренды.
Кроме этого, в числе активов артиста находится большой двухэтажный коттедж в Помпано-Бич площадью 320 кв. м., чья цена приближается к $3,6 млн. Также Агутин приобрел апартаменты в престижном небоскребе Трамп-тауэр за $1,5 млн.
Закрывает список загородный таунхаус неподалеку от города Майами, купленный музыкантом за $479 тыс.
