Рядовой Бобров в одиночку ликвидировал штурмовую группу ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Бобров в одиночку уничтожил штурмовую группу Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Бобров выявил движение и маршрут украинских штурмовиков, а затем скрытно переместился на данный маршрут.
«При приближении штурмовиков Дмитрий Бобров подготовил гранаты и неожиданно атаковал противника. Точными бросками украинские боевики были ликвидированы», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужественным и грамотным действиям рядового штурмовая группа украинских войск была ликвидирована. Противник понёс значительные потери и не смог продвинуться в глубину обороны ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что российский военнослужащий Евгений Яптунэ уничтожил два беспилотника и трёх солдат украинских войск, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.