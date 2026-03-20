Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Путин подчеркнул, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков. Сам праздник Ураза-байрам обычно отмечается общинами и в семейном кругу. В течение священного месяца хорошим обычаем также стало проведение благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.