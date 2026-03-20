Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», — заявил президент.
Путин подчеркнул, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков. Сам праздник Ураза-байрам обычно отмечается общинами и в семейном кругу. В течение священного месяца хорошим обычаем также стало проведение благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.
В России мусульманские организации также вносят вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи. Развивается конструктивный диалог с государственными и общественными структурами. Отдельное внимание уделяется патриотическим, образовательным и гуманитарным инициативам.
«И конечно, особые слова признательности — последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», — заключил президент.
Мусульманское торжество Ураза-байрам, также известное как Ид аль-Фитр, ежегодно сопровождается масштабными мероприятиями. В 2026 году оно выпадает на 20 марта. В крупных городах России на время праздника вводят ограничения движения транспорта.