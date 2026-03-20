Саммит ЕС не смог договориться о военной поддержке США в конфликте с Ираном

Саммит ЕС по итогам встречи не согласовал вопрос о военной поддержке Соединенных Штатов в противостоянии с Ираном. Пока что единственное его решение — усилить флот в миссиях у Сомали и Красного моря. Однако полномочия не распространяются на Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.
Кроме этого, участники саммита ЕС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке отказаться от атак на объекты энергетики. Саммит ЕС предложил ввести временный запрет на подобные удары. «Европейский совет подчеркивает роль оборонительных европейских миссий Atalanta и Aspides и призывает предоставить им больше средств в рамках их существующих мандатов», — следует заявлени саммита.
Напомним, что российский МИД призывает к незамедлительному прекращению огня на Ближнем Востоке.