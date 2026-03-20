Саммит ЕС не смог договориться о военной поддержке США в конфликте с Ираном

Саммит ЕС по итогам встречи не согласовал вопрос о военной поддержке Соединенных Штатов в противостоянии с Ираном. Пока что единственное его решение — усилить флот в миссиях у Сомали и Красного моря. Однако полномочия не распространяются на Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.