Минпросвещения: русский язык станет первым иностранным для школьников на Кубе

Русский язык начнут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.
«Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года», — отметили в министерстве.
Россия и Куба договорились развивать сотрудничество еще в нескольких сферах. Среди них: среднее профессиональное образование, обмен опытом в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и достижения в области цифровизации.
