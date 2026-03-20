Минпросвещения: русский язык станет первым иностранным для школьников на Кубе

Источник: Комсомольская правда

Русский язык начнут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года», — отметили в министерстве.

Россия и Куба договорились развивать сотрудничество еще в нескольких сферах. Среди них: среднее профессиональное образование, обмен опытом в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и достижения в области цифровизации.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия всегда поддерживала Кубу в ее стремлении защищать независимость. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отношения между Москвой и Гаваной являются прочными и дружественными, прошедшими проверку временем.

