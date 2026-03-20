«Очередной нюхач»: Захарова отреагировала на видео с иноагентом Киселевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся видео с участием журналиста Евгения Киселева, высказавшись о его поведении.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся видео с участием журналиста Евгения Киселева*, высказавшись о его поведении.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что высказывания Киселева могут быть связаны с употреблением наркотических веществ, а также обратила внимание на видеозапись, на которой он во время эфира подносит к носу некий предмет.

«Такой бред, который несет это отъехавшее инагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — заявила официальный представитель МИД.

Она также отметила, что в дальнейшем подобные действия могут начать оправдывать.

«Сейчас вам начнут говорить, что это “ложечка для сахара как у Макрона”, “салфетка в трубочку свернутая” или “соломинка для газировки не в то горло проскользнула”. Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях», — написала Захарова.

* признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше