«Очередной нюхач»: Захарова отреагировала на видео с иноагентом Киселевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся видео с участием журналиста Евгения Киселева*, высказавшись о его поведении.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что высказывания Киселева могут быть связаны с употреблением наркотических веществ, а также обратила внимание на видеозапись, на которой он во время эфира подносит к носу некий предмет.
«Такой бред, который несет это отъехавшее инагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — заявила официальный представитель МИД.
Она также отметила, что в дальнейшем подобные действия могут начать оправдывать.
«Сейчас вам начнут говорить, что это “ложечка для сахара как у Макрона”, “салфетка в трубочку свернутая” или “соломинка для газировки не в то горло проскользнула”. Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях», — написала Захарова.
* признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.