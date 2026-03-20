Зачем режиссеру включенный фен

Конечно, они созданы друг для друга.
Но пока у Полины беда: пропала сестра. Что делать — непонятно, но иногда красавицу «озаряет»: дотронувшись до того или иного человека, она замолкает и начинает видеть нечто — скажем, о чем на самом деле думает ее собеседник или даже что скрывает. В это время, чтобы все осознали, насколько происходящее серьезно, девушке будто начинает дуть в лицо фен. Таким нехитрым способом нам показывают момент озарения.
Александра Никифорова так красива, что критиковать ее даже немного страшно. Впрочем, критика относится не к ней, а к той картонной фигуре, которую вырезали для сериала и таскают там из угла в угол. Александра идеально хороша — воплощение чистоты рук и светлейших помыслов — и… до обидного нелепа в роли менталистки. А казалось бы… Но все предсказуемо до оторопи, или почти предсказуемо, и даже навязчиво повторяемая тема озарений вызывает в итоге какую-то стыдливую улыбку: ну зачем так-то уж прямолинейно, да мы бы поняли — ну не совсем дурни-то.
Прекрасный актер Макар Запорожский по роли своей должен любить и беречь красавицу, хотя в ее сверхспособности не верит, и, наверное, для полного соответствия партнерше по кадру тоже вырезан из картона. Что бы ни случалось, с ним самим фактически ничего не происходит, да и зачем? Актеры проговаривают текст, как и положено картонкам, но иногда, правда, что-то пытаются изобразить глазами — печаль, озабоченность, грусть.
Даже неловко признаться, как же я ждала этот сериал! Мне все казалось — ах, если «Менталист» получился таким задиристым и забористым, как же сейчас нам повезет, ведь видящая через время и пространство тетенька — это нечто! Но раз за разом приходится констатировать: не вышло ровным счетом ничего.
Да, избалованному ныне зрителю угодить трудно, и каждый снятый сериал не может быть шедевром. Но когда сталкиваешься с работой, в которой артисты играют ниже своего уровня, как-то, право, цепенеешь: это слишком. Почему получилось так? Как могло выйти, что герои «окартонились»? Отчего в сериале нет ничего, кроме дутья этого невидимого фена, — ни какой-нибудь погони или тонкой словесной игры, ни достойной интриги? Ответ прост. Интригующее слово «менталист» вкупе с успехом одноименного сериала подарило создателям «Менталистки» надежду, что можно схалтурить, и это «прокатит». Как неловко, право. Это и есть «испанский стыд»…