Зачем режиссеру включенный фен

Александра Никифорова так красива, что критиковать ее даже немного страшно. Впрочем, критика относится не к ней, а к той картонной фигуре, которую вырезали для сериала и таскают там из угла в угол. Александра идеально хороша — воплощение чистоты рук и светлейших помыслов — и… до обидного нелепа в роли менталистки. А казалось бы… Но все предсказуемо до оторопи, или почти предсказуемо, и даже навязчиво повторяемая тема озарений вызывает в итоге какую-то стыдливую улыбку: ну зачем так-то уж прямолинейно, да мы бы поняли — ну не совсем дурни-то.