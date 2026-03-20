Ученые рассказали, какое кровяное давление указывает на риск деменции

Большая разница между систолическим (верхним) и диастолическим (нижним) артериальным давлением может указывать на повышенный риск развития деменции. Об этом сообщили ученые из Соединенных Штатов, представив результаты исследований на ежегодной научной сессии Annual Scientific Session of the American College of Cardiology.
Они проанализировали данные 8536 взрослых людей старше 50 лет, которые участвовали в исследовании SPRINT. Испытуемые регулярно проходили измерения систолического и диастолического артериального давления. Первый показатель отражает максимальное давление в артериях во время сокращения сердца, второй — минимальное давление в артериях между сокращениями сердца. Разница между этими значениями называется индексом пульсового давления.
У 323 человек диагностировали вероятную деменцию. По словам исследователей, более высокий индекс пульсового давления и частоты сердечных сокращений были связаны с более высоким риском когнитивных нарушений. При увеличении данного показателя вероятность развития деменции увеличивалась на 76 процентов.
Также ученые оценили так называемую расчетную скорость пульсовой волны — показатель, который отражает жесткость и «старение» сосудов. У людей с более высокими значениями этого параметра деменция развивалась значительно чаще.
Эти показатели можно рассчитать на основе обычных измерений артериального давления и пульса во время медосмотра. Это позволит врачам выявлять повышенный риск деменции задолго до появления первых симптомов и рекомендовать пациентам меры по контролю давления и коррекции образа жизни, отметили исследователи, передает Lenta.ru.
Ученые бразильского университета Кампинаса пришли к выводу, что ягоды и продукты на их основе могут быть связаны с умеренными улучшениями когнитивных функций и метаболических показателей у людей из групп риска.