День нашей общей «квартиры»

Сейчас эти слова звучат издевательски. Что мир сошел с ума для меня очевидно давно, но со 2 января 2026 года — уже без оговорок. Даже не стыдно сознаться, что иногда, задумываясь о том, что происходит, ощущаю себя каким-то обманутым ребенком, поскольку, с одной стороны, более-менее понимаю, что стоит за теми или иными политическими экзерсисами, а с другой — осознаю, что подавляющее большинство моих знакомых максимально далеки от политики и по большому счету мечтают об одном: растить детей и цветы. Они, кстати, похожи… Хотя история о плоской земле и получила ТЭФИ, наша цветущая планета-кругляш несется куда-то в космическом пространстве, точно теннисный мячик, напрочь позабыв о празднике в свою честь. Мне кажется, ей стыдно за своих детей-человеков — странных созданий: им была дана планета дивной красоты, но на протяжении веков они делали все, чтобы ее уничтожить. Это уничтожение начинается с мелочей — с грубости соседям и судов из-за снега. Конечно, плохо, если он, тая, заливает участок — говорю это как человек, в подвале дома которого можно плавать. Но если бы человеки чуть больше думали о других и жили по-человечески, мы бы отмечали этот день иначе.