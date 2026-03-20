«Катет» и «страх»: «Жужжалка» вновь передала загадочное послание

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир пять слов за день.

Источник: Комсомольская правда

Загадочная радиостанция УВБ-76 вышла в эфир четыре раза за день с шифровками, сообщает профильный Telegram-канал.

В 11:16 по мск радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с первой за день шифровкой. Сигнал содержал позывной, набор цифр, а также слова «катет» и «страх». Спустя два часа, в 13:17, последовало еще одно сообщение, на этот раз со словом «перова».

В 14:46 станция передала слово «надевание», а вечером, в 18:34, прозвучало еще одно — «клешотирс».

УВБ-76, известная также как «жужжалка», ведет вещание на коротких волнах с 1976 года. Свое неофициальное название она получила благодаря характерному фоновому шуму, напоминающему жужжание. Обычно эфир станции ограничивается именно этими звуками, однако порой сквозь жужжание прорываются таинственные шифровки, значение которых так и остается загадкой.

Днем ранее радиостанция передала в эфир слово «Волошип».