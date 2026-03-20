ФИФА оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию за дискриминацию

Согласно вердикту, IFA обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков. Помимо денежного взыскания, ассоциации вынесено предупреждение и предписано на трёх ближайших домашних матчах национальной сборной под эгидой ФИФА разместить рядом со своим логотипом плакаты с надписью: «Футбол объединяет мир — нет дискриминации». Треть суммы штрафа должна быть направлена на реализацию комплексного плана по борьбе с дискриминацией. План необходимо разработать и представить в течение 60 дней.