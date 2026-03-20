Белорусский ученый назвала главное отличие женского мозга от мужского

О том что структурно и функционально мозг мужчины и женщины отличается в интервью телеканалу «Первый информационный» сказала заведующая Центром мозга Института физиологии Национальной академии наук Беларуси Светлана Пашкевич.
«Что касается взаимодействия между полушариями, то у женщин они более выражены, более плотное мозолистое тело, связи межполушарные. А вот у мужчин, в рамках одного полушария, очень хорошо выражены контакты. Поэтому мужчины могут очень точно обрабатывать конкретную информацию, а женщины могут обрабатывать ее с совершенно разных сторон», — отметила ученый.
Светлана Пашкевич добавила:
«У женщин есть определенная социальная роль, которая позволяет ей где-то превзойти мужчину, и это дать начало новой жизни. Но что касается интеллекта, достижений, то здесь природа сделала так, что мы абсолютно одинаковы и можем достигать абсолютно одинаковых вершин».
На замечание, что среди тех же нобелевских лауреатов все же больше мужчин, руководитель белорусского Центра мозга отметила, что и социальные роли мужчин и женщин неодинаковы. И если бы мужчины брали на себя больше обязанностей по дому или тех ролей, которые выполняют женщины, то, конечно же, представительницы прекрасного пола могли бы достигать больших карьерных успехов в тех областях, где сейчас преуспевает пол сильный.
