Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ритм-гитарист AC/DC госпитализирован в Аргентине: что случилось со Стиви Янгом

Reuters: в Аргентине госпитализировали ритм-гитариста AC/DC Янга.

Источник: Комсомольская правда

Ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC Стиви Янг был госпитализирован в Аргентине. По данным Reuters, группа находится в Буэнос-Айресе в рамках тура Power Up Tour 2026.

«Из-за чрезмерной предосторожности его госпитализировали в местную больницу, где он проходит полный комплекс обследований», — цитирует агентство представителя группы.

По словам представителя, состояние Янг стабильное, и он чувствует себя хорошо. Музыкант с нетерпением ожидает своего следующего выступления в понедельник.

Стиви Янгу 69 лет. Он присоединился к группе в 2014 году, заменив своего дядю и одного из основателей AC/DC Малькольма Янга, который прекратил выступления по причине болезни.

Ранее KP.RU сообщал о смерти бывшего гитариста британской хеви-метал-группы Motorhead Фила Кэмпбелла. Музыкант умер в возрасте 64 лет после болезни. Последние дни Кэмпбелл провел в реанимации, пытаясь восстановиться после сложной операции.