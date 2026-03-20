Ритм-гитарист AC/DC госпитализирован в Аргентине: что случилось со Стиви Янгом

Ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC Стиви Янг был госпитализирован в Аргентине. По данным Reuters, группа находится в Буэнос-Айресе в рамках тура Power Up Tour 2026.
«Из-за чрезмерной предосторожности его госпитализировали в местную больницу, где он проходит полный комплекс обследований», — цитирует агентство представителя группы.
По словам представителя, состояние Янг стабильное, и он чувствует себя хорошо. Музыкант с нетерпением ожидает своего следующего выступления в понедельник.
Стиви Янгу 69 лет. Он присоединился к группе в 2014 году, заменив своего дядю и одного из основателей AC/DC Малькольма Янга, который прекратил выступления по причине болезни.
Ранее KP.RU сообщал о смерти бывшего гитариста британской хеви-метал-группы Motorhead Фила Кэмпбелла. Музыкант умер в возрасте 64 лет после болезни. Последние дни Кэмпбелл провел в реанимации, пытаясь восстановиться после сложной операции.