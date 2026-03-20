«Взрывчатка и пакеты с кровью»: Дания тайно готовилась к вторжению США в Гренландию

В январе Дания тайно готовилась к возможному вторжению США в Гренландию. Как сообщает Danmarks Radio, Копенгаген разрабатывал меры на случай американской агрессии.
«Дания готовилась к возможным атакам на взлетно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке, когда датские солдаты были срочно отправлены в Гренландию в январе», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, подразделения доставили в Гренландию взрывчатку для разрушения инфраструктуры и срыва высадки американцев. Кроме этого, на остров также привезли пакеты с донорской кровью для экстренной медицинской помощи.
Ранее глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен анонсировал создание Вашингтоном и Копенгагеном рабочей группы высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
Помимо этого, американский президент Дональд Трамп ранее отказался от ввода с 1 февраля дополнительных пошлин против стран, поддерживающих Данию и Гренландию.