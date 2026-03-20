Захарова назвала журналиста Евгения Киселева* киевскорежимным нюхачом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что бывший российский журналист Евгений Киселев* был в прямом эфире «под дозой».
Она опубликовала видео, на котором телеведущий посреди разговора проводит манипуляции с белой трубкой около носа и быстро убирает ее из кадра.
— Бред, который несет это отъехавшее иноагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач, — заявила в Telegram-канале дипломат, комментируя пост.
По ее словам, вскоре пользователей попытаются убедить, что на видео у журналиста «ложечка для сахара как у Макрона», «салфетка, в трубочку свернутая» или «соломинка для газировки не в то горло проскользнула».
— Дарю версию: тест на коронавирус в домашних условиях, — отметила она.
19 марта Евгений Киселев* во время эфира на YouTube-канале писателя Сергея Жирнова** подозрительно скрылся из кадра, после чего засунул себе в нос неизвестный предмет.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ. Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.