На Чукотке завершили прием заявок на участие в первом архитектурном конкурсе

Участники представили свыше 70 проектов по созданию инфраструктуры в населенных пунктах округа.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие в первом архитектурном конкурсе «Арктика. Перезагрузка» завершен на Чукотке, участники представили свыше 70 проектов по созданию инфраструктуры в населенных пунктах округа. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

«За период конкурса поступило свыше 70 уникальных проектов: экологичных, учитывающих специфику арктического строительства и окружающую среду. Свои идеи для самого восточного города России предложили жители из более чем 20 регионов страны. Это уникальные проекты, вдохновленные природой Арктики и возможностями современных технологий. Участники конкурса проявили творческий подход, внимание к деталям и глубокое понимание специфики региона. Рассчитываем, что предложенные идеи будут способствовать развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни населения и сохранению уникальной арктической экосистемы Чукотки», — рассказали в правительстве округа.

Уточняется, что конкурс предполагает трех победителей. Ими могут стать как физические, так и юридические лица. Преображения по победившим проектам ждут следующие территории Анадыря: Коса Песчаная, село Тавайваам и Этнодеревня «Домик рыбака». Победители получат финансовые призы номиналом до 1 млн рублей.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше