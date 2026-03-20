В России готовят ГОСТ на футбольные ворота для уличных площадок

По ее словам, разработку документа планируется завершить к середине лета. Проект устанавливает требования безопасности, а также методы испытаний всех типов передвижных ворот с сеткой, имеющих общую массу более 10 кг, за исключением ворот для юниорского и профессионального футбола. По словам Буцкой, это первый такой ГОСТ в России, его «разработка связана с тем, что каждый год происходят трагические случаи». «Анализируя только открытые сообщения СМИ, насчитали не менее пяти смертей детей за 12 месяцев в России (август 2024 — лето 2025), это лишь случаи, попавшие в новости, официальной статистики нет», — отметила она.