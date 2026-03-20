В России готовят ГОСТ на футбольные ворота для уличных площадок

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первый в России ГОСТ на футбольные ворота для детских и уличных площадок установит для этих конструкций требования, которые предотвратят несчастные случаи с падением рамы на детей. Об этом ТАСС рассказала председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» Татьяна Буцкая.
По ее словам, разработку документа планируется завершить к середине лета. Проект устанавливает требования безопасности, а также методы испытаний всех типов передвижных ворот с сеткой, имеющих общую массу более 10 кг, за исключением ворот для юниорского и профессионального футбола. По словам Буцкой, это первый такой ГОСТ в России, его «разработка связана с тем, что каждый год происходят трагические случаи». «Анализируя только открытые сообщения СМИ, насчитали не менее пяти смертей детей за 12 месяцев в России (август 2024 — лето 2025), это лишь случаи, попавшие в новости, официальной статистики нет», — отметила она.
«Каковы основные нововведения? Это иные материалы ворот, они будут не такие тяжелые, у них будет изменен центр тяжести, их будет сложнее перевернуть, будет возможность закрепить их в землю без железобетонной фиксации», — пояснила Буцкая.
Правильные ворота.
Она отметила, что по текущим нормам детские ворота должны вкапываться в землю «чуть ли не с цементом». Такое крепление не позволяет передвигать ворота, из-за чего этим требованием часто пренебрегают, что ведет к трагедиям. «Дети могут руками схватиться за горизонтальную планку ворот, и, если они никак не зафиксированы, ворота, к сожалению, падают», — пояснила собеседница агентства.
«Если будет возможность устанавливать ворота правильные, безопасные по ГОСТу, но такие, которые можно будет в дальнейшем передвинуть, то они точно будут пользоваться спросом у компаний, которые закупают оборудование для уличных спортивных площадок», — отметила председатель технического комитета.