Болгария освободила Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

Источник: Комсомольская правда

Болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте. Об этом 20 марта сообщила его адвокат Екатерина Димитрова.

«Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1−2 недели [с конца января после апелляции]», — сказала юрист в интервью РИА Новости.

Димитрова уточнила, что после апелляции Гречушкин находился на свободе.

Ранее посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом о предоставлении информации о задержании Гречушкина. В ведомстве ожидали официального ответа для защиты интересов россиянина.

Как сообщал KP.RU, Гречушкин был задержан в Болгарии 16 сентября по подозрению в связи со взрывом в порту Бейрута. Он являлся владельцем судна Rhosus, которое в 2013 году прибыло в Ливан с грузом аммиачной селитры. В 2020 году эта селитра была взорвана на складе.