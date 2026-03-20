Досрочная сдача ЕГЭ 2026 стартовала в России

Ранее KP.RU сообщал, что перед ЕГЭ в школы закупают «глушилки» связи. Эти устройства предназначены для создания помех для мобильных телефонов, микронаушников и умных часов. Нарушителей на экзаменах отслеживают организаторы, наблюдатели и даже нейросети.