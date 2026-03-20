Досрочная сдача ЕГЭ 2026 стартовала в России

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена 2026 года начался 20 марта в 70 регионах России. С 13 по 20 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Сдать экзамен в досрочный период могут выпускники текущего года, студенты техникумов и колледжей. Также этим правом могут воспользоваться учащиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных учреждениях.
Экзамены стартуют с ЕГЭ по географии и литературе. 24 марта пройдет экзамен по русскому языку, 27 марта — математика (базовый и профильный уровни). Затем ученики будут сдавать ЕГЭ еще по семи предметам.
Ранее KP.RU сообщал, что перед ЕГЭ в школы закупают «глушилки» связи. Эти устройства предназначены для создания помех для мобильных телефонов, микронаушников и умных часов. Нарушителей на экзаменах отслеживают организаторы, наблюдатели и даже нейросети.