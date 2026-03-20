Роспотребнадзор рассказал, как можно заразиться клещевым энцефалитом

КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
«Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами — при присасывании зараженных клещей. Но возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — сказала Бабура.
Она отметила, что есть и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Так, можно заразиться, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус.
«В данном случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя (инфекции — ред.) в клеще», — добавила Бабура.