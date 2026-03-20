Роспотребнадзор рассказал, как можно заразиться клещевым энцефалитом

«Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами — при присасывании зараженных клещей. Но возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — сказала Бабура.