Спасенные из зоны СВО кошки впервые выступили втроем в театре Куклачева

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Все три кошки, вывезенные из прифронтовой зоны, впервые приняли участие в спектакле Театра кошек Куклачева, передает корреспондент ТАСС. На выступление, помимо прессы, были приглашены семьи участников специальной военной операции.
«У нас сегодня очень необычное событие: на зрительский суд впервые выйдут три спасенных кота. Они были спасены нами совместно с волонтерами из приюта “Кошкин дом”, который базируется в Донецке, также журнал “Питомцы” и группа компаний ВИК принимали в этом большое участие. Вместе с ними будут выступать матерые артисты», — сказал перед выступлением заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя театра Дмитрий Куклачев, признавшись, что испытывает волнение.
Общаясь с прессой после представления, он сказал, что доволен выступлением спасенных животных. «Событие, которое сегодня произошло, для нашего театра, как прыжок в космос. Год назад никто не ожидал, что такое возможно, но это получилось, — сказал артист. — Мы осуществили такое большое дело: не просто спасли животных, но подарили им вторую жизнь».
Летом 2025 года животных вывезли в коробках вместе с гуманитарной помощью из опасных районов. Кошка Вижа родом из города в Донецкой области Курахово, Холли и Глуша — из поселка Курской области Глушково, они были выбраны театром, как подходящие для выступлений на сцене. После года репетиций четвероногие актеры стали полноправной частью пушистой труппы.
Зрителям представили программу «Я — клоун, или котостройка». В конце выступления на сцену вышел создатель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Он пообщался с детьми, дал им советы и сфотографировался с каждым желающим.