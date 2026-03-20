Спасенные из зоны СВО кошки впервые выступили втроем в театре Куклачева

«У нас сегодня очень необычное событие: на зрительский суд впервые выйдут три спасенных кота. Они были спасены нами совместно с волонтерами из приюта “Кошкин дом”, который базируется в Донецке, также журнал “Питомцы” и группа компаний ВИК принимали в этом большое участие. Вместе с ними будут выступать матерые артисты», — сказал перед выступлением заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя театра Дмитрий Куклачев, признавшись, что испытывает волнение.