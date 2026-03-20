Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке

Саммит ЕС призывает к мораторию на атаки по энергетическим объектам в ходе вооружённого конфликта в ближневосточном регионе, следует из итогового документа.
Кроме того, европейские страны призвали к мораторию на удары по системам водоснабжения на Ближнем Востоке.
В ЕС заявили, что Ирану «не следует позволить получить ядерное оружие».
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Соединённые Штаты совершили колоссальную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив ни при каком сценарии не добьются желаемых результатов.