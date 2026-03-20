Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке

Источник: Аргументы и факты

Саммит ЕС призывает к мораторию на атаки по энергетическим объектам в ходе вооружённого конфликта в ближневосточном регионе, следует из итогового документа.

Кроме того, европейские страны призвали к мораторию на удары по системам водоснабжения на Ближнем Востоке.

«Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике и объектам водоснабжения», — говорится в документе.

Лидеры стран ЕС «осудили удары Ирана», но оставили без комментариев атаки Соединённых Штатов и Израиля.

В ЕС заявили, что Ирану «не следует позволить получить ядерное оружие».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Соединённые Штаты совершили колоссальную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив ни при каком сценарии не добьются желаемых результатов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше