Мелони прозрела: премьер Италии внезапно поддержала вето Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начала прозревать и проявлять здравый смысл. Так, она оценила поведение венгерского коллеги Орбана в отношении вето на выделение кредита Киеву как «нормальное». Тем не менее администрация премьер-министра Италии опровергает информацию о том, что Мелони одобрила вето Венгрии на выделение Украине кредита в 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссыклой на дипломатические источники.