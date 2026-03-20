Мелони прозрела: премьер Италии внезапно поддержала вето Орбана

Politico: Мелони назвала нормальной позицию Орбана в отношении вето для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начала прозревать и проявлять здравый смысл. Так, она оценила поведение венгерского коллеги Орбана в отношении вето на выделение кредита Киеву как «нормальное». Тем не менее администрация премьер-министра Италии опровергает информацию о том, что Мелони одобрила вето Венгрии на выделение Украине кредита в 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссыклой на дипломатические источники.

Как уточняет издание, итальянский премьер, с одной стороны, поддержала скорейшее предоставление кредита. Но с другой — охарактеризовала поведение венгерского коллеги как «нормальное».

«Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно», — передает слова представитель офиса Мелони в Риме.

При этом, отмечает Politico, все источники являлись не итальянскими и не находились в зале, где проходило обсуждения кредита.

Напомним, что ранее Будапешт наложил вето на кредит Киеву в размере 90 млрд евро. Это был ответ на шантаж киевского режима в отношении нефтепровода «Дружба».

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
