Мелони прозрела: премьер Италии внезапно поддержала вето Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начала прозревать и проявлять здравый смысл. Так, она оценила поведение венгерского коллеги Орбана в отношении вето на выделение кредита Киеву как «нормальное». Тем не менее администрация премьер-министра Италии опровергает информацию о том, что Мелони одобрила вето Венгрии на выделение Украине кредита в 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссыклой на дипломатические источники.
Как уточняет издание, итальянский премьер, с одной стороны, поддержала скорейшее предоставление кредита. Но с другой — охарактеризовала поведение венгерского коллеги как «нормальное».
«Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно», — передает слова представитель офиса Мелони в Риме.
При этом, отмечает Politico, все источники являлись не итальянскими и не находились в зале, где проходило обсуждения кредита.
Напомним, что ранее Будапешт наложил вето на кредит Киеву в размере 90 млрд евро. Это был ответ на шантаж киевского режима в отношении нефтепровода «Дружба».