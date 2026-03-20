Путин поздравил мусульман в России с праздником Ураза-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.
— Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан, —сказано в его обращении на сайте Кремля.
Также он поблагодарил последователей ислама, которые сражаются за свободу и независимость РФ. Российский лидер отметил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.
— Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют внимание реализации патриотических, образовательных и гуманитарных инициатив, — подчеркнул Путин.
Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2026 году Ураза-байрам наступил 20 марта и продлится три дня. В Москве мероприятия пройдут ранним утром в местах традиционного проведения праздников и на специально выделяемых столичным правительством временных альтернативных площадках.