Путин поздравил мусульман в России с праздником Ураза-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.

— Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан, —сказано в его обращении на сайте Кремля.

Также он поблагодарил последователей ислама, которые сражаются за свободу и независимость РФ. Российский лидер отметил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.

— Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют внимание реализации патриотических, образовательных и гуманитарных инициатив, — подчеркнул Путин.

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2026 году Ураза-байрам наступил 20 марта и продлится три дня. В Москве мероприятия пройдут ранним утром в местах традиционного проведения праздников и на специально выделяемых столичным правительством временных альтернативных площадках.