ЕС будет участвовать в миссии в Ормузском проливе при наличии условий

Страны ЕС готовы обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза подтвердили готовность государств-членов ЕС участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Это следует из заявления по итогам заседания Евросовета.

В ЕС отметили, что европейские страны планируют усилить координацию с региональными партнерами для защиты морских путей в Ормузском проливе. Однако конкретные шаги будут предприняты только при соблюдении всех необходимых условий.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил международному сообществу разделить ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что многие государства зависят от стабильности в этом регионе.

Позже глава Белого дома заявил, что Америка больше не рассчитывает на помощь стран НАТО, Японии, Австралии и Южной Кореи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

