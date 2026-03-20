Минздрав определил репродуктивный возраст мужчин

Министерство здравоохранения России утвердило новый документ, определяющий возрастные рамки репродуктивного здоровья для мужчин. Согласно методическим рекомендациям по диспансеризации, изученным агентством РИА Новости, оптимальным периодом для отцовства в стране считается возраст с 18 до 49 лет. Документ был официально утвержден ведомством в феврале 2026 года.
В тексте рекомендаций поясняется, что такой диапазон выбран с учетом реальной возрастной структуры отцовства в России. При этом авторы документа подчеркивают, что физиологически мужчины способны к зачатию ребенка на протяжении всей жизни после наступления половой зрелости.
Однако ключевая проблема заключается в другом: бесплодие часто выявляется у представителей сильного пола, которые не предъявляют никаких жалоб на работу репродуктивной системы. Именно поэтому, как указано в рекомендациях, система здравоохранения должна вести активную и многоступенчатую профилактическую работу.
Особое внимание в документе уделяется возрастному фактору. Специалисты предупреждают: хотя способность к зачатию может сохраняться и в старшем возрасте, вероятность успеха с каждым годом неуклонно снижается.
Статистика, приведенная в рекомендациях, показывает, что шанс на рождение живого ребенка у отцов старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых мужчин. Примечательно, что эта тенденция сохраняется даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО.
Кроме того, в документе отмечается, что дети, рожденные от возрастных отцов, зачастую имеют более слабые показатели здоровья по сравнению с потомством молодых родителей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.