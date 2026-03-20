В Иране опровергли слухи о пропаже Моджтаба Хаменеи: «Жив и здоров»

Посол Аминежад: Моджтаба Хаменеи здоров, он не прячется.

Источник: Комсомольская правда

В Иране опровергли слухи о том, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи якобы скрывается или болен. Посол во Франции Мохамад Аминежад заявил, что Моджтаба жив и здоров.

«Мы не обязаны выставлять его напоказ за стеклом, конечно, он жив и здоров», — сказал Аминежад в разговоре с телеканалом BFMTV.

Кроме того, дипломат опроверг слухи о существовании специального бункера для иранского руководства.

Аминежад заверил, что новый верховный лидер Ирана живет как обычный человек.

Ранее в США появилась информация о якобы серьезном ранении Моджтаба Хаменеи. Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров, а полученные травмы оказались легкой степени. В свою очередь накануне Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть Али Лариджани — секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
Читать дальше