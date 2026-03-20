«Большая беда»: Сергей Бондарчук рассказал о младшей сестре, родившейся с ДЦП

Сын режиссера Федора Бондарчука Сергей впервые подробно рассказал о болезни сестры Варвары. Она родилась в браке продюсера с телеведущей Светланой Бондарчук. Когда девочка была еще совсем маленькой, врачи поставили ей диагноз — ДЦП.
Актер вспомнил о том, как впервые увидел сестру и сильно расстроился, когда ему объяснили, что они не смогут играть вместе.
— Я тогда был ребенком. Хорошо помню, как плакал в подушку по ночам. Я очень ждал брата или сестру, но, когда приходит осознание того, что вы не поиграете вместе. Ну, поиграете, но это необычное взаимодействие с особенным человеком, — рассказал Бондарчук на YouTube-программе «Вместе», созданной Союзом охраны психического здоровья.
В мае Варваре исполнится 27 лет. Ее почти не показывают публике, но окружают заботой и вниманием. При этом артист отметил, что эта ситуация серьезно отразилась на семье.
— Это глобальная травма для семьи. Не буду говорить, что сердце это оставило шрам, что впоследствии это как-то повлияло на мои неуспехи, что виню или не виню родителей или врачей, ведь обстоятельства порой складываются так, что нужно быстро принимать решение — либо-либо. Беда большая, к сожалению. Но я никого не виню, — заявил Бондарчук.
В настоящее время он вместе с отцом развивает благотворительный фонд, занимающийся реабилитацией детей с нарушениями развития.
В феврале Федор Бондарчук опубликовал фото, на котором, помимо него, запечатлены сын Сергей, внучки Маргарита и Вера, а также дочь Варвара, которая страдает ДЦП и жила в специализированных учреждениях за рубежом.