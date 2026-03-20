Во Франции обнаружили авианосец Charles de Gaulle через фитнес-приложение

Офицер Франции опубликовал данные о местоположении авианосца Charles de Gaulle в приложении для бега Strava, пишет Le Monde.
Офицер по имени Артур выложил в открытый доступ данные своей пробежки в приложении Strava. Судя по треку, авианосец находился в Средиземном море — примерно в 100 км от побережья Турции, северо-западнее Кипра.
В профиле Артура хранятся данные о перемещениях Charles de Gaulle за несколько месяцев. Достоверность информации, как отмечает газета, была подтверждена спутниковыми снимками.
Однако, по мнению газеты, этот случай небрежности крайне опасен с учетом военной обстановки в ближневосточном регионе.
