Во Франции обнаружили авианосец Charles de Gaulle через фитнес-приложение

Приложение для бега Strava определило местоположение авианосца в Средиземном море.

Источник: Комсомольская правда

Офицер Франции опубликовал данные о местоположении авианосца Charles de Gaulle в приложении для бега Strava, пишет Le Monde.

Офицер по имени Артур выложил в открытый доступ данные своей пробежки в приложении Strava. Судя по треку, авианосец находился в Средиземном море — примерно в 100 км от побережья Турции, северо-западнее Кипра.

В профиле Артура хранятся данные о перемещениях Charles de Gaulle за несколько месяцев. Достоверность информации, как отмечает газета, была подтверждена спутниковыми снимками.

Однако, по мнению газеты, этот случай небрежности крайне опасен с учетом военной обстановки в ближневосточном регионе.

Как ранее писала The New York Time, отправленный на войну с Ираном американский авианосец Gerald R. Ford горел в течение 30 часов. Тогда десятки моряков получили отравление дымом.