Обвиняемого в причастности к взрыву в Бейруте россиянина освободили в Болгарии

Болгарские власти освободили российского гражданина Игоря Гречушкина, арестованного по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила его адвокат Екатерина Димитрова.
Россиянин является владельцем судна, которое перевозило груз аммиачной селитры. В 2020 году она взорвалась в порту Бейрута, жертвами взрыва стали около 200 человек.
Защитница рассказала, что для выезда из страны Гречушкину нужно было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд. Это заняло одну-две недели после апелляции в конце января.
— Все это время он уже находился на свободе, — цитирует Димитрову РИА Новости.
Гречушкина несколько лет искал Интерпол, пока он прятался на Кипре.
Происшествие в порту Бейрута считается одним из самых крупных неядерных взрывов в истории. На тот момент в Ливане была достаточно спокойная обстановка, страна не участвовала ни в каких международных конфликтах. Поэтому взрыв стал «громом среди ясного неба».