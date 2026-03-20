Для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского, заявил венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди.
Он уточнил, что Зеленский является препятствием для восстановления отношений.
«Что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет всё по трубопроводу, вам не следует плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения», — сказал Фёльди в разговоре с изданием Mandiner.
Он отметил, что восстановление отношений с Российской Федерацией является единственным решением.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.