«Что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет всё по трубопроводу, вам не следует плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения», — сказал Фёльди в разговоре с изданием Mandiner.