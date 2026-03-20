ОАЭ обезвредили группировку, связанную с «Хезболлах» и Ираном

«Аппарат государственной безопасности ликвидировал группировку, связанную с “Хезболлах” и Ираном и арестовал ее участников», — говорится в сообщении.
По данным агентства, члены группировки обвиняются в «отмывании средств, подрыве экономики и создании угрозы национальной безопасности».
Ранее правительство Ливана объявило о запрете всех военных действий движения «Хезболлах». Премьер-министр Наваф Салам сообщил, что деятельность организации признана незаконной.
Как писал KP.RU, израильская авиация сбросила листовки над жилыми районами Бейрута с требованием к ливанцам разоружить движение «Хезболла». В тексте пропагандистских материалов жителей призывают осознать новую политическую реальность в стране.