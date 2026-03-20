В Подмосковье закрепили понятие студенческой семьи

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Понятие «студенческая семья» закрепили в региональном законе Московской области, теперь таким семьям доступны специальные меры поддержки, включая приоритетное заселение в общежития и содействие в трудоустройстве, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Принятым законом мы закрепили понятие студенческой семьи в региональном законодательстве. Теперь студенческие семьи считаются отдельной, особой подкатегорией. Это значит, что они получают право на поддержку вне зависимости от мер, которые уже оказывались отдельным членам семьи», — сказал Брынцалов.
Спикер Мособлдумы отметил, что закрепление понятия позволит оказывать студенческим семьям новые меры поддержки и расширять уже действующие. В частности, в Подмосковье уже предусмотрена такая поддержка как приоритетное право на заселение в общежития, содействие в трудоустройстве, комнаты временного пребывания матери и ребенка в вузах.
«Мы проведем тщательный анализ того, как работают действующие меры, будем собирать обратную связь. И если в процессе этого анализа мы увидим, что появляются новые жизненные ситуации, требующие законодательного регулирования, — мы будем оперативно разрабатывать и внедрять дополнительные механизмы поддержки», — добавил Брынцалов.
К категории «студенческая семья» относятся семьи, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет получают среднее профессиональное или высшее образование.