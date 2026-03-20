В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться клещевым энцефалитом

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
— Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами — при присасывании зараженных клещей. Однако возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в напиток, если животное укусил клещ. Риск представляют не только молоко, но и молочные продукты, которые не прошли тепловую обработку, — цитирует ее РИА Новости.
По словам специалиста, имеются и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Так, можно заразиться, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус.
— В этом случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя инфекции в насекомом, — отметила Бабура в беседе с агентством.
Вероятность появления в Москве клещей рода Hyalomma, чьи привычные ареалы обитания сместились к южным регионам РФ, остается предметом дискуссий среди экспертов. Об этом сообщил кандидат экологических наук и доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.