IHA: в Черном море у берегов Стамбула обнаружили боеголовку

Боеголовка ракеты была обнаружена на берегу Черного моря к северу от Стамбула, после чего саперы ликвидировали объект. Об этом сообщает агентство IHA.
По данным агентства, местные жители нашли предмет на пляже в деревне Ялыкей провинции Стамбул около 17.00 мск в четверг и обратились в жандармерию.
Сообщается, что прибывшие на место жандармы осмотрели боеголовку и установили отсутствие в ней взрывчатых веществ. После этого саперы уничтожили объект.
Информация о происхождении боеголовки не приводится.
Ранее сообщалось, что в Турции в городе Эрегли провинции Зонгулдак обнаружили украинскую морскую мину.