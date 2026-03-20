IHA: в Черном море у берегов Стамбула обнаружили боеголовку

Боеголовка ракеты была обнаружена на берегу Черного моря к северу от Стамбула, после чего саперы ликвидировали объект.

Источник: Аргументы и факты

Боеголовка ракеты была обнаружена на берегу Черного моря к северу от Стамбула, после чего саперы ликвидировали объект. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, местные жители нашли предмет на пляже в деревне Ялыкей провинции Стамбул около 17.00 мск в четверг и обратились в жандармерию.

Сообщается, что прибывшие на место жандармы осмотрели боеголовку и установили отсутствие в ней взрывчатых веществ. После этого саперы уничтожили объект.

Информация о происхождении боеголовки не приводится.

Ранее сообщалось, что в Турции в городе Эрегли провинции Зонгулдак обнаружили украинскую морскую мину.