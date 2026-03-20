Названы все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена вводить санкции в отношении израильских сборных и клубов. Об этом заявил глава организации Джанни Инфантино. По его словам, вопрос о правовом статусе Западного берега реки Иордан остаётся неурегулированным и сложным с точки зрения международного права. Инфантино пояснил, что не следует предпринимать никаких действий в данном контексте.