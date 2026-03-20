Миронов предложил установить надбавки за ведение урока «Разговоры о важном»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые федеральные правила оплаты педагогам надбавки за ведение урока «Разговоры о важном».
Поправки в закон «Об образовании» будут внесены на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования механизмов финансового обеспечения образовательной деятельности в части оплаты труда педагогических работников», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что размер и порядок оплаты должно установить правительство России, а средства — выделить федеральный бюджет.
Он напомнил, что внеурочное занятие «Разговоры о важном» каждую неделю проводится в школах первым уроком с 2022 года.
«В методических рекомендациях министерства просвещения говорится, что учебные заведения должны отводить на занятие 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, а общая продолжительность программы — 34 часа в год. Для сопровождения проекта учителям организуют курсы повышения квалификации, пройти их должны не менее 20 тысяч педагогов», — рассказал парламентарий.
Проведение урока «Разговоры о важном», по словам Миронова, требует от учителей серьезной организационной и методической работы, и дополнительная нагрузка большая, но к оплате труда у них возникают вопросы.
«Дело в том, что размер надбавки зависит от финансовых возможностей территорий, соответственно, в каждом регионе учителя получают за внеурочное занятие по-разному, а на федеральном уровне единых правил не существует. “Справедливая Россия” предлагает это исправить», — заключил Миронов.